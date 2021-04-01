Групу запорізьких медиків викрили у хабарництві. Фото: СБУ

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Запорізькі медики погоріли на корупції, коли оформляли хабарі як добровільні «внески».

На хабарництві викрили медиків міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги в Запоріжжі. Слідчі вважають, що медпрацівники вимагали хабарі за проведення нейрохірургічних операцій інвалідам першої та другої груп. Про це 1 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що за надання медпослуг, які підпадають під безоплатну допомогу, посадовці запорізької лікарні брали з пацієнтів до півмільйона гривень. Для передачі хабарів організатори схеми залучили посередника. Хабарі оформляли нібито добровільними «внесками» на розвиток лікарні.

У спецслужбі розповіли, що розмір хабарів залежав від «пакету послуг» — проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка.

Під час спецоперації затримали посередника, а також одного з організаторів незаконної схеми. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом хабарництва та готує фігурантам справи підозри. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у березні на хабарі прокуратура упіймала голову ОТГ в Київській області. Слідство припускає, що голова територіальної громади Київської області і його заступник вимагали від представників місцевого бізнесу хабар за виділення 12 гектарів землі і підписання договорів.