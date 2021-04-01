Рівень довіри людства до технологій досяг рекордно низького значення. Фото: 4pda

https://racurs.ua/ua/n152632-riven-doviry-ludstva-do-tehnologiy-dosyag-rekordno-nyzkogo-znachennya.html

Ракурс

Люди стали набагато менше довіряти технологіям в еру пандемії коронавірусу.

Проведене дослідження свідчить, що вперше в історії спостережень в 17 країнах з 27 досліджуваних рівень довіри до технологій досяг рекордно низького показника. Про це 1 квітня повідомляє ресурс 4pda з посиланням на «Рейтинг довіри Едельмана».

Зазначається, що у пріоритеті довіри жителів Сполучених Штатів Америки залишаються мода, розваги та роздрібна торгівля. Рівень довіри до технологій у 2020 році посідав першу сходинку, а в 2021 році технології опустилися на дев’яте місце в рейтингу.

В 11 країнах, мешканців яких оцінювали науковці, рекордно низькі значення довіри до технологій спостерігалися в період з травня 2020 року по січень 2021 року. І якщо в 2016 році у технологічного сектора був найвищий рівень довіри в 20 з 22 країн, то зараз йому віддають перевагу перед іншими категоріями лише в Італії, Аргентині, Бразилії, Південній Кореї, Індонезії та Індії.

Аналітики вважають, що під час пандемії коронавірусу технології зіграли вирішальну роль, оскільки підтримували зв’язок між людьми. Однак водночас технології стали джерелом і дезінформації, пов’язаної з COVID-19, профілактичними заходами і вакцинами. Зазначається, що саме з цієї причини люди стали набагато менше довіряти технологіям.

Нагадаємо, соціологи встановили, що українці найбільше довіряють Збройним силам, волонтерським організаціям та церкві, а найменше — російським ЗМІ, державному апарату, судам, Верховній Раді та Кабінету міністрів України.