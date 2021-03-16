Українці найбільше довіряють армії. Фото: bituk.media

https://racurs.ua/ua/n151796-ukrayinci-naybilshe-doviryaut-armiyi-a-naymenshe-chynovnykam-i-rosiyskym-zmi.html

Ракурс

Рейтинг довіри українців до державних та суспільних інститутів опублікували соціологи.

Найбільше громадяни довіряють Збройним силам України — їм довіряють 70% опитаних. Ще 65% респондентів найбільше довіряють волонтерським організаціям, а 64% — церкві. Державній службі з надзвичайних ситуацій довіряють 63% громадян, а Прикордонній службі 60% опитаних. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті «Центру Разумкова».

Національній гвардії України довіряють 56% громадян, така ж кількість опитаних довіряють голові міста, селища, чи села, в якому проживають респонденти. Добровольчим батальйонам довіряють 55% громадян, громадським організаціям (53%), радам міст (селищ, сіл), в якому проживають респонденти (51%).

Найчастіше недовіру українці висловлювали російським ЗМІ (не довіряють їм 82% опитаних), державному апарату (чиновникам) (80%), судам (79%), Верховній Раді України (77,5%) та Кабінету міністрів України (76%). Крім того, не недовіру опитувані висловлювали Вищому антикорупційному суду — 73%, політичним партіям — 71%, прокуратурі — 71%, комерційним банкам — 70%, НАБУ — 70%, Верховному суду 69%, Конституційному суду України — 69%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 68%, Національному агентству з питань запобігання корупції — 68%, місцевим судам — 66%. Президентові України Володимиру Зеленському найчастіше недовіряють 61,5%, а Національному банку України — 60%.

До всіх політиків, державних посадовців та громадських діячів, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Дещо частіше порівняно з іншими довіра висловлювалася голові ВРУ Дмитру Разумкову (йому довіряють 38% опитаних, однак не довіряють — 48%), президентові Володимиру Зеленському (відповідно 31% і 63%), шоумену Сергію Притулі (відповідно 31% і 51%) та міському голові Києва Віталію Кличку (відповідно 29% і 62%).

Найчастіше опитувані висловлювали недовіру представникам «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку (78%, тоді як довіряють йому 13%) та Вадиму Рабіновичу (відповідно 76,5% і 14%). Також найчастіше недовіряють, чим довіряють екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі (відповідно 74% і 15%), нардепу Петру Порошенку (відповідно 73% і 22%), прем'єр-міністру Дмитру Шмигалю (відповідно 72% і 16%), главі МВС Арсену Авакову (відповідно 72% і 19%), лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко (відповідно 72% і 20,5%) й нардепу Юрію Бойку (відповідно 71,5% і 21,5%).

Нагадаємо, чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Виявилося, що за нього готові проголосувати 27%.