Украинцы больше всего доверяют армии. Фото: bituk.media

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Ракурс

Рейтинг доверия украинцев к государственным и общественным институтам опубликовали социологи.

Больше всего граждане доверяют Вооруженным силам Украины — им доверяют 70% опрошенных. Еще 65% респондентов больше всего доверяют волонтерским организациям, а 64% — церкви. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям доверяют 63% граждан, а Пограничной службе 60% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте «Центра Разумкова».

Национальной гвардии Украины доверяют 56% граждан, такое же количество опрошенных доверяет главе города, поселка или села, в котором проживают респонденты. Добровольческим батальонам доверяют 55% граждан, общественным организациям (53%), советам городов (поселков, сел), в котором проживают респонденты (51%).

Чаще всего недоверие украинцы выражали российским СМИ (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (79%), Верховной Раде Украины (77,5%) и Кабинету министров Украины (76%).

Кроме того, недоверие опрашиваемые выражали Высшему антикоррупционному суду — 73%, политическим партиям — 71%, прокуратуре — 71%, коммерческим банкам — 70%, НАБУ — 70%, Верховному суду 69%, Конституционному суду Украины — 69%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре — 68%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 68%, местным судам — 66%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому чаще всего не доверяют 61,5%, а Национальному банку Украины — 60%.

Ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. Несколько чаще по сравнению с другими доверие высказывалась председателю ВРУ Дмитрию Разумкова (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют — 48%), президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 31% и 63%), шоумену Сергею Притуле (соответственно 31% и 51%) и городскому голове Киева Виталию Кличко (соответственно 29% и 62%).

Чаще всего опрашиваемые выражали недоверие представителям «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%) и Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%). Также зачастую не доверяют, чем доверяют экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), нардепу Петру Порошенко (соответственно 73% и 22%), премьер-министру Дмитрию Шмыгалю (соответственно 72% и 16%), главе МВД Арсену Авакову (соответственно 72% и 19%), лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (соответственно 72% и 20,5%) и нардепу Юрию Бойко (соответственно 71,5% и 21,5%).

Напомним, действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Оказалось, что за него готовы проголосовать 27%.