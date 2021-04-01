Масштабні обшуки відбулися в АРМА. Фото: agropolit.com

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Ракурс

Обшуки в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) влаштували правоохоронці.

У Києві та Київській області СБУ та ДБР провели 50 обшуків у кримінальному провадженні за фактами заволодіння 500 тис. дол. Слідчі дії тривали в приміщенні центрального апарату АРМА і за місцем проживання декількох співробітників. Про це 1 квітня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідчі вважають, що учасники організованої групи, до складу якої серед інших входили посадовці АРМА, а також адвокати, протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи 500 тис. дол. Ці кошти буди визнані речовими доказами у низці кримінальних проваджень та передані в управління Агентства. Виявилося, що гроші перерахували на підставі підроблених судових рішень на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

В Офісі генпрокурора відзначили, що наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру за фактами шахрайства, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 березня Служба безпеки України провела обшуки в осіб, причетних до громадської організації «Український вибір».Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Правоохоронці вилучили доказову базу й додали її до матеріалів справи.