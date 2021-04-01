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Ракурс
Масштабные обыски прошли в АРМА. Фото: agropolit.com

Масштабные обыски в АРМА — стала известна причина следственных действий

1 апр 2021, 18:53
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Обыски в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) устроили правоохранители.

В Киеве и Киевской области СБУ и ГБР провели 50 обысков в уголовном производстве по фактам завладения 500 тыс. долл. Следственные действия продолжались в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи считают, что участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили должностные лица АРМА, а также адвокаты, в течение ноября-декабря 2020 года завладели 500 тыс. долл. Эти средства были признаны вещественными доказательствами в ряде уголовных производств и переданы в управление Агентства. Оказалось, что деньги перечислили на основании поддельных судебных решений на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.


В Офисе генпрокурора отметили, что сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос относительно сообщения участникам организованной группы о подозрении по фактам мошенничества, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 марта Служба безопасности Украины провела обыски у лиц, причастных к общественной организации «Украинский выбор». Следственные действия происходили в более чем 10 регионах страны. Правоохранители изъяли доказательную базу и добавили ее к материалам дела.

Источник: Ракурс


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