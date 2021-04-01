Уровень доверия человечества к технологиям достиг рекордно низкого значения. Фото: 4pda

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Люди стали гораздо меньше доверять технологиям в эру пандемии коронавируса.

Проведенное исследование свидетельствует, что впервые в истории наблюдений в 17 странах из 27 исследуемых уровень доверия к технологиям достиг рекордно низкого показателя. Об этом 1 апреля сообщает ресурс 4pda со ссылкой на «Рейтинг доверия Эдельмана».

Отмечается, что в приоритете доверия жителей Соединенных Штатов Америки остаются мода, развлечения и розничная торговля. Уровень доверия к технологиям в 2020 году занимал первую строчку, а в 2021 году технологии опустились на девятое место в рейтинге.

В 11 странах, жителей которых оценивали ученые, рекордно низкие значения доверия к технологиям наблюдались в период с мая 2020 года по январь 2021 года. И если в 2016 году у технологического сектора был самый высокий уровень доверия в 20 из 22 стран, то сейчас ему отдают предпочтение перед другими категориями лишь в Италии, Аргентине, Бразилии, Южной Корее, Индонезии и Индии.

Аналитики считают, что во время пандемии коронавируса технологии сыграли решающую роль, поскольку поддерживали связь между людьми. В то же время технологии стали источником и дезинформации, связанной с COVID-19, профилактическими мерами и вакцинами. Отмечается, что именно по этой причине люди стали гораздо меньше доверять технологиям.

Напомним, социологи установили, что украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам, волонтерским организациям и церкви, а меньше всего — российским СМИ, государственному аппарату, судам, Верховной Раде и Кабинету министров Украины.