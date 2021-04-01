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Ракурс
Південноафриканський штам COVID-хвороби виявили в Україні. Фото: iz.ru

Південноафриканський штам COVID-хвороби виявили у двох областях України

1 кві 2021, 20:39
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«Південноафриканський» штам коронавірусу підтвердили в двох областях України.

А «британський» штам коронавірусної хвороби знайшли вже в усіх областях. Ці два штами є більш агресивними, ніж зафіксовані раніше штами COVID-19. Про це 1 квітня повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях «британський» штам зафіксовано. Більш того, у двох областях «південноафриканський» штам. Це два штами, які є більш агресивними, — зазначив глава МОЗ.

Як відомо, «британський» штам коронавірусу виявили у 125 країнах світу. При цьому так званий штам з Південної Африки знайшли вже в 75 країнах.


Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької BioNTech продемонструвала ефективність на рівні 91%, зокрема й від південноафриканського штаму коронавірусу B1351.

Нагадаємо, 30 березня від коронавірусу померла рекордна кількість українців — 407 осіб. До лікарень потрапили 5 тис. 558 осіб, а загалом COVID-19виявили у 11 тис. 226 громадян.

Джерело: Ракурс


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