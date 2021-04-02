20 тыс. больных за сутки и новый максимум смертности — что с коронавирусом в Украине

https://racurs.ua/n152641-20-tys-bolnyh-za-sutki-i-novyy-maksimum-smertnosti-chto-s-koronavirusom-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

От коронавируса в Украине за сутки умерло 433 человека. Медики обнаружили также рекордное количество новых больных — 19 тыс. 893 новых случая COVID-19. В больницу попали за сутки 5 тыс. 40 человек.

В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Медучреждения протестировали на коронавирус 128 тыс. 727 человек (методом ПЦР — 58 тыс. 944, ИФА — 22 тыс. 564, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47 тыс. 219).

Количество выявленных больных за все время пандемии в стране составляет уже 1 млн 711 тыс. 630 человек. Умерли от осложнений 33 тыс. 679.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

1 апреля в Украине привили против COVID-19 19 тыс. 97 человек. Всего первую дозу получили 267 тыс. 833 человека, вторую — только два человека.