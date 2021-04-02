Вашингтон предупредил Кремль из-за запугивания Украины

США, Фото: IStock

https://racurs.ua/n152640-vashington-predupredil-kreml-iz-za-zapugivaniya-ukrainy.html

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Соединенные Штаты Америки (США) предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российских войск у украинских границ.

В США действия России считают агрессивными, и имеющими намерение запугать Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне.

Наше беспокойство основывается на эскалации и агрессии России на востоке Украины. Конечно, мы были бы обеспокоены любыми попытками Российской Федерации запугать своих соседей и партнеров. Конечно, среди них и Украина, — заявил Прайс.

Сейчас США уже имеют информацию из украинских военных отчетов о перемещении российских войск на границах Украины и знают об увеличении напряженности России по поводу войск НАТО в регионе.

Из-за обострения ситуации в регионе, госсекретарь Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, а советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также общался с Андреем Ермаком.

В США заверили, что планируют и в дальнейшем поддерживать тесный контакт с Киевом, а дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

Напомним, ранее мы сообщали, что эскалацию конфликта на Донбассе прокомментировали в Пентагоне. Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения.

Министр заявил, что Москва систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения. Со своей стороны, Остин выразил обеспокоенность последними поступками России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.