Пентагон прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе. Фото:

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Эскалацию конфликта на Донбассе прокомментировали в Пентагоне.

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Глава американского оборонного ведомства заявил о поддержке Украины со стороны США. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четыре украинских бойца, а двое получили ранения. Министр заявил, что Москва систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

Со своей стороны, Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

Между тем в Министерстве иностранных дел назвали нынешнюю эскалацию со стороны России системной и самой масштабной за последние годы.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы. Своими действиями Россия завела ситуацию в тупик, выход из которого лишь один: дипломатия. Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня, — отметили в МИД.

Напомним, 26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих, еще два получили ранения.

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что не исключает атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мер Кремля в ответ на вымышленную агрессию Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Из-за обострения на Донбассе Европейское командование Вооруженных сил США приняло решение перевести американские военные подразделения в боевую готовность самого высокого уровня.