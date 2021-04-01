Новый шоу-кар от Hyundai. Фото: Hyundai Mobis

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Компания Hyundai Mobis разработала концепт транспортного средства, который отражает эпоху пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Южнокорейский автопроизводитель представил два концепта: M. Vision X с дисплеями в стекле и M. Vision POP, поддерживающая глубокую интеграцию со смартфонами. Шоу-кары от «Хюндай» могут работать в сервисах по принципу «мобильность как услуга» (дальнейшая эволюция каршеринга) и демонстрируют новейшие технологии. Об этом сообщается на сайте производителя.

Авторы идеи рассказывают, что четырехместный M. Vision X предусматривает бесконтактную коммуникацию с помощью жестов и трансформируемый салон. Стекло машины можно использовать как дисплеи, а управление всеми функциями авто вынесено на четыре огромных экрана. О пандемии коронавируса напоминает система дезинфекции, которая активируется после каждой высадки пассажира.

А шоу-кар M. Vision POP рассчитан на двух человек. Док-станция для смартфона в руле позволяет водителю не только управлять голосом бортовой электроникой, но и выводить навигатор и основную информацию на центральный дисплей. А специальный модуль e-Corner отвечает за движение, поворот и торможение каждого колеса. Это позволяет машине разворачиваться на месте и даже ездить боком.

Оба концепта получили так называемый интегрированный кокпит M. VICS в котором сосредоточены все передовые разработки «Хюндай» — система помощи водителю, биометрическая аутентификация и аудиосистема Blooming Sound.

Напомним, компания «Хюндай» представила концепт автомобиля-трансформера, непривычная конструкция которого предусматривает не только колеса, но и огромные механические «ноги». Инженеры считают, что такие трансформеры могут использоваться как на земле, так и в составе межпланетных миссий.