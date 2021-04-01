Билый и Таргоний. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n152635-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-prokuror-kotorogo-sashko-bilyy-taskal-za-galstuk-zaveschal.html

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Бывший прокурор из Ровно Андрей Таргоний, против которого уже шестой год идет судебный процесс за взяточничество, в завещании переписал имущество на судью, которая ведет его дело.

Экс-сотрудник прокуратуры «прославился» благодаря скандальному видео семилетней давности, когда его за галстук таскал тогда еще живой лидер «Правого сектора» в Ровенской области Сашко Билый (Александр Музычко). Судят бывшего прокурора за взяточничество уже шестой год. Об этом 1 апреля сообщает ТСН.

Даже подготовительное судебное заседание еще не состоялось, ведь постоянно есть отводы. Второго июля еще 2015 года фигурант был разоблачен во время получения им неправомерной выгоды в сумме 12 тыс. грн, — отметила спикер прокуратуры Волынской области Наталья Мурахевич.

Отмечается, что адвокаты подозреваемого постоянно затягивают судебный процесс из-за отвода. Он перебрал уже почти всех судей в Ровно, а об отводе судьи Ирины Незнамовой защита Таргония ходатайствовала пять раз. Бывший прокурор даже завещал ей свое имущество — деньги, велосипед, коллекцию почтовых марок, коллекцию монет и мобильный телефон. Сумма этого имущества составляет почти 62 тыс. грн. Сделано это было для того, чтобы служитель Фемиды стала заинтересованной стороной по делу и ее могли отвести от рассмотрения.

Сама судья Незнамова свои будущие доходы комментировать отказывается. Служитель Фемиды из-за этого завещания обратилась в генпрокуратуру и Высший совет правосудия.

Это стопроцентное искусственное создание оснований для отвода, которые по идее не должны привести ни к какому отводу, — рассказывает адвокат.

Сам экс-прокурор Таргоний обвиняет судью в произволе. Заявляет, что дело против него сфабриковали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, на взятке погорел заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области. В качестве взятки прокурор требовал два ноутбука общей стоимостью 30 тыс. грн.