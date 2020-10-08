Завещание как зеркало эпохи

Завещание. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2739-zaveschanie-kak-zerkalo-epohi.html

Ракурс

Мы живем в эпоху политических, социальных и пандемических проблем. Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, на мой взгляд, остается призрачным обещанием. Оккупация Крыма продолжается. Количество выявленных в государстве случаев заболевания COVID-19 растет и ежедневно превышает 4000 человек. Экономические показатели снижаются, уровень инфляции растет... Но несмотря на все неурядицы, во все времена родители, как могли, заботились о материальном обеспечении своих детей. Одним из проявлений такой заботы еще с библейских времен является составление завещания.

Однако библейские положения о наследовании, принципы римского права в бывшей советской Украине отличались от тех, что действовали во всех цивилизованных странах мира, а в определенные исторические периоды их вообще считали неприемлемыми. На мой взгляд, это объяснялось тем, что в советскую эпоху в основу всей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) были положены идеологические постулаты марксизма-ленинизма.

Отмена права наследования

Описывая в Манифесте Коммунистической партии (1848) зарождение нового типа производственных отношений, Маркс и Энгельс вообще предлагали в качестве одной из действенных мер отмену права наследования: «Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил. Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как средство для переворота во всем способе производства. Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах. Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры: 1) экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов; 2) высокий прогрессивный налог; 3) отмена права наследования...».

В дальнейшем эта идея была подробно обоснована Марксом в 1869 году в докладе на Генеральном совете Первого интернационала на Базельском конгрессе. В своем выступлении он отметил: «...право наследования имеет социальное значение лишь постольку, поскольку оно оставляет за наследником ту власть, которой покойный обладал при жизни, а именно власть присваивать продукты чужого труда при помощи своей собственности <...> Законы о наследовании являются не причиной, а следствием, юридическим выводом из существующей экономической организации общества, которая основана на частной собственности на средства производства. Право на наследование будет естественным результатом той социальной перестройки, которая отменит частную собственность на средства производства».

Марксистскую идею о том, что с уничтожением частной собственности исчезнет и право на наследство, изначально внедрила советская Россия — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР). 27 апреля 1918 года ВЦИК РСФСР принял декрет «Об отмене наследования», где в ст. 1 четко отмечалось, что «наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как недвижимое, так и движимое), становится государственным достоянием Российской Социалистической Советской Федеративной Республики».

С 6 по 10 марта 1919 года состоялся III Всеукраинский съезд советов, который принял первую советскую Конституцию УССР. 11 марта 1919 года Совнарком УССР издал декрет «Об отмене наследования». 14 марта Всеукраинский центральный исполнительный комитет советов, который по Конституции 1919 года наделялся высшей властью в государстве в промежутках времени между работой Всеукраинских съездов советов, окончательно утвердил Конституцию УССР, а 21 марта 1919 года издал еще один декрет «Об отмене наследования». Понятно, что ст. 1 этого декрета аналогична той, что уже была в РСФСР.

Возрождение наследования: пример реального завещания

Из истории известно, что экономическое положение в государстве может влиять и на идеологические постулаты. Примером тому является Гражданский кодекс Украинской ССР. Он вступил в силу в 1923 году и действовал по 1964 год. Именно этот кодекс стал нормативным обеспечением условий для осуществления НЭПа, в частности что касается регулирования отношений между социалистическим государством и частным собственником.

Именно в связи с этим происходит возрождение наследования как по закону, так и по завещанию. Но при этом была установлена ограниченная сумма наследуемого имущества. Сумма наследства, которая превышала определенную норму, наследовалась государством.

После принятия Конституции 1936 года граждане были провозглашены равными в своих правах. У них появилось право наследовать вклады в отделениях Сбербанка, завещать свое имущество не только физическим лицам, но и государству, партии и даже общественным организациям, за исключением религиозных. Но значительная часть населения, в частности крестьяне, фактически не могла реализовывать задекларированные права, поскольку не имела паспортов.

С 1954 по 1964 год фактическим руководителем государства стал Никита Хрущев. Он был первым секретарем ЦК КПСС и одновременно председателем Совета министров СССР. Именно в этот период происходит сокращение рабочей недели, увеличиваются минимальная зарплата и пенсии. Прекратилась практика принудительных государственных займов, забиравших 10% зарплаты, осуществлялось широкомасштабное жилищное строительство.

Кроме того, крестьянам начали выдавать паспорта и внедрили зарплату колхозникам. Таким образом, крестьяне наконец получили реальную возможность наследовать имущество.

Чтобы узнать о характере завещания советской эпохи, приводим в пример оригинальное завещание крестьянки 60-х годов прошлого века:

Заповіт Тисяча дев’ятсот п’ятдесят восьмого року, квітня місяця двадцять дев’ятого дня. Я, жителька с. Слободище Бердичівського району Житомирської області, Теплюк Соломія Степанівна, на випадок моєї смерті роблю таке заповітне розпорядження. Усе моє майно, де б воно не знаходилось і з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що мені буде належати на день смерті і на що я за законом матиму право, в тому числі і належне мені, а саме: 1. Хата дерев’яна крита соломою. Заповідаю у власність своєму синові Теплюку Каленику Федоровичу. Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках: перший примірник знаходиться в справах виконавчого комітету Слободищенської сільської ради депутатів трудящих, а другий примірник видано мені, Теплюк С. С. Підпис: Типлюк 1955 року, квітня місяця, двадцять дев’ятого дня, цей заповіт нотаріально посвідчений у виконавчому комітеті Слободищенської сільської Ради депутатів трудящих, Бердичівського району Житомирської області. Стягнено державної пошлини десять карбованців. Голова виконкому Слободищенської сільської Ради депутатів трудящих: підпис /Гордеев/ Секретар: підпис /Стуколець/

Наверное, благодаря хрущевской «оттепели» гражданка Теплюк С. С. получила паспорт и смогла обратиться за удостоверением завещания. В тексте завещания не указываются ни площадь наследуемого имущества, ни его конкретный адрес. Вероятно, на момент удостоверения завещания это было общепонятным для наследодателя и лиц, его удостоверяющих. Поскольку завещание удостоверялось в исполнительном комитете Слободищенского сельского совета Бердичевского района Житомирской области и завещатель проживала в этом населенном пункте, то и недвижимое имущество было расположено именно в нем.

Удостоверяющая надпись завещания не совсем соответствует требованиям гражданского законодательства того времени и ведомственного нормативного акта. Согласно им завещание должно было подаваться завещателем в нотариальный орган в двух экземплярах для внесения его в актовую книгу. В нотариальной инструкции для сельских и поселковых советов, утвержденной постановлением Наркомюста от 15 февраля 1929 года, также предусматривался подобный порядок.

Таким образом, отсутствие регистрационного номера, под которым упомянутое завещание зарегистрировано в соответствующей книге, является определенным недостатком. Но, как это и предусмотрено законом, завещание составлено в двух экземплярах и указано, где они хранятся.

Показательным, на мой взгляд, является то, что текст завещания и удостоверяющая надпись составлены именно на украинском языке. Как узнаем из текста, за его удостоверение взыскана государственная пошлина 10 рублей. Много это или мало? Однозначно сказать трудно (после денежной реформы 1961 года эта сумма равнялась бы одному рублю). Следует исходить из того, что в Украинской ССР средняя зарплата в народном хозяйстве в 1955 году составляла 68 рублей 80 копеек.

Представленное завещание отражает невеселую картину сельской жизни 60-х годов прошлого века. Завещана хата, крытая соломой. Это свидетельствует о том, что ее хозяева были бедными людьми. Пол в таком доме была глиняным и назывался доливкой, а под стенами вместо мебели — деревянные скамьи. На стенах в рамках висели фотографии родственников, вероятно, и тех, кто не вернулся со Второй мировой. Печь и груба обеспечивали бытовые условия жизни. Кроме печи для отдыха предназначалась лежанка и пил — так назывались нары между печью и противоположной стеной. Вот такой нехитрой была жизнь сельской хаты под соломенной крышей.

Так что как бы сложно нам ни было жить сегодня, но условия нашей жизни никак нельзя сравнить с тем, как жили наши прадеды, деды и отцы. Но время быстротечно. А с ним меняется и человеческая жизнь: быт, характер труда, человеческое мышление, мировоззрение. Канули в вечность селянские хаты, крытые соломой. Но вечными должны оставаться человеческие моральные ценности, двигатели общественного прогресса.

Перед нами опыт европейских стран, где законодательство основывается на нерушимом принципе права частной собственности. Именно поэтому здесь семейное недвижимое имущество столетиями переходит от одного поколения к другому. И невозможно себе представить, чтобы кто-то из лиц, имеющих отношение к провластным структурам, мог заниматься рейдерством, или чтобы со сменой очередного президента имущество одних олигархов (или просто небедных людей) «отжималось» другими олигархами.

Да и вообще, европейцам, пожалуй, сложно представить, что президент или приближенные к нему лица могут бежать из своей страны, вывозя при этом миллиарды долларов, похищенных из государственного бюджета. И если подобное еще раз повторится, если ложные политические идеологии и в дальнейшем будут брать верх над законами экономики, если реформирование всех сфер жизни будет подменяться его имитацией, а чиновничество при этом, говоря об интересах народа, будет заботиться о собственных карманах, то у власти возникнет вероятность повторить судьбу своих предшественников. Но подобная ситуация может привести к потере очередных территорий, обнищанию населения и даже потере государственности...

А мне в XXI веке, живя в государстве, граничащем с развитыми европейскими странами, очень хочется оставить достойное наследство своим детям, а не «хату деревянную, крытую соломой».