Білий і Таргоній. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n152635-zvynuvachenyy-u-habarnyctvi-prokuror-yakogo-sashko-bilyy-tyagav-za-kravatku-zapoviv-mayno-svoyiy.html

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Колишній прокурор із Рівного Андрій Таргоній, проти якого вже шостий рік іде судовий процес за хабарництво, в заповіті переписав майно на суддю, яка веде його справу.

Екс-співробітник прокуратури «прославився» завдяки скандальному відео семирічної давності, коли його за краватку тягав тоді ще живий лідер «Правого сектору» в Рівненській області Сашко Білий (Олександр Музичко). Судять колишнього прокурора за хабарництво уже шостий рік. Про це 1 квітня повідомляє ТСН.

Навіть підготовче судове засідання ще не відбулося, адже постійно є відводи. Другого липня ще 2015 року фігуранта було викрито під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 12 тис. грн, — зазначила речник прокуратури Волинської області Наталія Мурахевич.

Зазначається, що адвокати підозрюваного постійно затягують судовий процес через відвід. Він перебрав уже майже всіх суддів у Рівному, а про відвід судді Ірини Незнамової захист Таргонія клопотав зо п’ять разів. Колишній прокурор навіть заповів їй своє майно — гроші, велосипед, колекцію поштових марок, колекцію монет та мобільний телефон. Сума цього майна складає майже 62 тис. грн. Зроблено це було для того, щоб служитель Феміди стала зацікавленою стороною в справі і її могли відвести од розгляду.

Сама суддя Незнамова свої майбутні прибутки коментувати відмовляється. Служитель Феміди через цей заповіт звернулася генпрокуратури та Вищої ради правосуддя.

Це стовідсоткове штучне створення підстав для відводу, які по ідеї не повинні призвести до ніякого відводу, — розповідає адвокат.

Сам екс-прокурор Таргоній звинувачує суддю в свавіллі. Заявляє, що справу проти нього сфабрикували.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, на хабарі погорів заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області. У якості хабара прокурор вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн.