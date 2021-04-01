Новий шоу-кар від Hyundai. Фото: Hyundai Mobis

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Компанія Hyundai Mobis розробила концепт транспортного засобу, який відображає епоху пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Південнокорейський автовиробник представив два концепти: M. Vision X з дисплеями в склі та M. Vision POP, що підтримує глибоку інтеграцію зі смартфонами. Шоу-кари від «Хюндай» можуть працювати в сервісах за принципом «мобільність як послуга» (подальша еволюція каршерінгу) й демонструють новітні технології. Про це повідомляється на сайті виробника.

Автори ідеї розповідають, що чотиримісний M. Vision X передбачає безконтактну комунікацію за допомогою жестів і трансформований салон. Скло машини можна використовувати як дисплеї, а управління всіма функціями авто винесене на чотири величезних екрани. Про пандемію коронавірусу нагадує система дезінфекції, яка активується після кожної висадки пасажира.

А шоу-кар M. Vision POP розрахований на двох осіб. Док-станція для смартфона в кермі дозволяє водієві не лише голосом керувати бортовою електронікою, а й виводити навігатор та основну інформацію на центральний дисплей. А спеціальний модуль e-Corner відповідає за рух, поворот і гальмування кожного колеса. Це дозволяє машині розвертатися на місці та навіть їздити боком.

Обидва концепти отримали так званий інтегрований кокпіт M. VICS у якому зосереджені всі передові розробки «Хюндай» — система допомоги водієві, біометрична аутентифікація та аудіосистема Blooming Sound.

Нагадаємо, компанія «Хюндай» представила концепт автомобіля-трансформера, незвична конструкція якого передбачає не тільки колеса, але і величезні механічні «ноги». Інженери вважають, що такі трансформери зможуть використовуватися як на землі, так і в складі міжпланетних місій.