Пентагон прокоментував ескалацію конфлікту на Донбасі. Фото:

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Ескалацію конфлікту на Донбасі прокоментували в Пентагоні.

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном загострення ситуації на Донбасі. Глава американського оборонного відомства заявив про підтримку України з боку США. Про це 1 квітня повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Таран розповів главі Пентагону про нещодавнє загострення на Донбасі, внаслідок якого під Шумами загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Міністр заявив, що Москва систематично загострює ситуацію на лінії зіткнення.

Зі свого боку, Остін висловив занепокоєння останніми вчинками Росії, а також запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Кремля.

Тим часом у Міністерстві зовнішніх справ назвали нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки. Своїми діями Росія завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія. Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню, — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє дістали поранень.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що не виключає атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію Збройних сил України на Донбасі.

Через загострення на Донбасі Європейське командування Збройних сил США ухвалило рішення перевести американські військові підрозділи у бойову готовність найвищого рівня.