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Мосейчук. Скриншот: Ракурс

Синдром Плюшкина — Мосейчук притащила в студию велосипед Голобородько, восхваляя Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2021, 08:39
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Наталья Мосейчук, ведущая телеканала «1+1», притащила в студию велосипед, на котором ездил герой президента Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа» — Василий Голобородько.

Она предложила депутату от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко покататься по студии на велосипеде, который «превращает» в президента. Об этом шла речь в эфире шоу «Право на владу».

Телешоу началось с обмена мнениями по поводу сериала и его роли «пророка» для Зеленского. Сама телевизионная программа была посвящена второй годовщине президентства Зеленского.

Велосипед Голобородько. Скриншот: РакурсМосейчук пошутила, что рояль, который бы символизировал президента Зеленского, она не смогла донести в студию.


Два года назад киногерой Василий Голобородько «въехал в жизнь украинцев» на этом велосипеде. Два года назад актер студии «95 Квартал» Владимир Зеленский пришел на выборы президента и победил на них. Это — действительно тот велосипед, который снимался в телесериале «Слуга народа». Велосипед на самом деле — для привлечения внимания. Почему рояль, спрашиваете вы меня, Алексей (ведущая отвечала на вопрос депутата Алексея Гончаренко — ред.)? Потому что я бы его не донесла, — отметила Мосейчук.

В соцсетях эфир телеканала подняли на смех и колко шутили по поводу велосипеда Голобородько.
Реакция соцсетей. Скриншот: Ракурс
Реакция соцсетей. Скриншот: Ракурс
Напомним, ранее мы сообщали, что двери из здания Офиса президента Владимира Зеленского появились как декорация в телеэфире канала «1+1» во время программы «Право на власть». Кроме разрисованных дверей с Банковой пользователи соцсетей живо отреагировали на предмет обсуждения в ток-шоу о последствиях акции протеста у Офиса президента 20 марта, когда были разрисованы стены здания и разбиты стекла во входных дверях.

Источник: Ракурс


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