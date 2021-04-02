Мосейчук. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n152639-syndrom-plushkina-moseychuk-prytyagla-do-studiyi-velosyped-goloborodka-vyhvalyauchy-zelenskogo.html

Ракурс

Наталія Мосейчук, ведуча телеканалу «1+1», притягла до студії велосипед, на якому їздив герой президента Володимира Зеленського в серіалі «Слуга народу» — Василь Голобородько.

Вона запропонувала депутату від «Європейської солідарності"Олексію Гончаренку покататися студією на велосипеді, який «перетворює" на президента. Про це йшлося в ефірі шоу «Право на владу».

Телешоу розпочалося з обміну думками щодо серіалу та його ролі «пророка» для Зеленського Сама телевізійна програма була присвячена другій річниці президентства Зеленського.

Сама Мосейчук пожартувала, що рояль, який би символізував президента Зеленського, вона б не змогла донести в студію.

Два роки тому кіногерой Василь Голобородько «в'їхав у життя українців» на цьому велосипеді. Два роки тому актор студії «95 Квартал» Володимир Зеленський прийшов на вибори президента й переміг на них. Це — справді той велосипед, який знімався в телесеріалі «Слуга народу». Велосипед насправді — для привернення уваги. Чому не рояль, питаєте ви мене, Олексію (ведуча відповідала на запитання депутата Олексія Гончаренко — ред.)? Тому, що я б його не донесла, — зазначила Мосейчук.



У соцмережах ефір каналу підняли на сміх та знущально посміялися над велосипедом Голобородька.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двері з будівлі Офісу президента Володимира Зеленського з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1» під час програми «Право на владу». Окрім розмальованих дверей із Банкової користувачі соцмереж жваво відреагували на предмет обговорення в ток-шоу щодо наслідків акції протесту біля Офісу президента 20 березня, коли було розмальовано стіни будівлі та розбито шибки у вхідних дверях.