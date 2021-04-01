День дитячої книги відзначають 2 квітня. Фото: hse.ru

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2 квітня церковне свято преподобних Іоанна, Сергія, Патрикия та інших, в обителі святого Сави убієнних. Також віряни вшановують пам’ять преподобного Євфросина Сінозерского.

За народний календарем 2 квітня — день Фотинії Колодязниці. Давній переказ свідчить, що саме у Фотинії самаритянки Ісус Христос попросив попити води з колодязя. Вважається, що саме з цієї причини вода 2 квітня має корисні властивості, і в народі знахарі 2 квітня використовували її для лікування хвороб.

Народні прикмети на 2 квітня:

Дощ 2 квітня — буде гарний урожай грибів.

Якщо випити з колодязя води — можна від хвороби вилікуватися.

Багато талої води в квітні — багато трави буде в травні.

У світі 2 квітня щорічно відзначають Міжнародний день дитячої книги — свято, встановлене за рішенням профільної Міжнародної ради з питань дитячої книги. Датою для святкування був обраний день народження Ганса Християна Андерсена, який став одним з найулюбленіших казкарів дітей багатьох поколінь.

Крім того, 2 квітня в світі — День поширення знань про аутизм (World Autism Awareness Day), встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 21 січня 2008 року.

2 квітня в історії:

1905 рік — офіційно відкрили Симплонський тунель під Альпами, що зв’язав Швейцарію та Італію.

1912 рік — лайнер «Титанік» вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.

1964 рік — Радянський Союз запустив перший космічний апарат «Зонд-1» для вивчення космічного простору.

1966 рік — радянський супутник вперше у світі облетів Місяць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив нове свято, яке відзначатимуть українські винороби та виноградарі.