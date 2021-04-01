День детской книги отмечают 2 апреля. Фото: hse.ru

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2 апреля церковный праздник преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, в обители святого Саввы убиенных. Также верующие чтят память преподобного Евфросина Синозерского.

За народным календарем 2 апреля — день Фотинии Колодезницы. Древнее предание гласит, что именно в Фотинии самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней.

Народные приметы на 2 апреля:

Дождь 2 апреля — будет хороший урожай грибов.

Если выпить из колодца воды — можно от болезни вылечиться.

Много талой воды в апреле — много травы будет в мае.

В мире 2 апреля ежегодно отмечают Международный день детской книги — праздник, установленный по решению профильного международного совета по вопросам детской книги. Датой для празднования был выбран день рождения Ганса Христиана Андерсена, который стал одним из самых любимых сказочников детей многих поколений.

Кроме того, 2 апреля в мире — День распространения знаний об аутизме (World Autism Awareness Day), установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 21 января 2008 года.

2 апреля в истории:

1905 год — официально открыли Симплонский тоннель под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 год — лайнер «Титаник» вышел в море для проверки ходовых экзаменов, которые успешно прошли.

1964 год — Советский Союз запустил первый космический аппарат «Зонд-1» для изучения космического пространства.

1966 год — советский спутник впервые в мире облетел Луну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел новый праздник, который будут отмечать украинские виноделы и виноградари.