Вашингтон попередив Кремль через залякування України

Вашингтон. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152640-vashyngton-poperedyv-kreml-cherez-zalyakuvannya-ukrayiny.html

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Сполучені Штати Америки (США) застерегли Росію від залякування Києва на тлі повідомлень про нарощування російських військ біля українських кордонів.

У США дії Росії вважають агресивними, та такими, що мають намір залякати Україну. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Наше занепокоєння ґрунтується на ескалації та агресії Росії на сході України. Звичайно, ми були б стурбовані будь-якими спробами Російської Федерації залякати своїх сусідів та наших партнерів. Звичайно, серед них і Україна, — заявив Прайс.

Наразі США вже мають інформацію з українських військових звітів про переміщення російських військ на кордонах України та знають про збільшення напруженості Росії щодо військ НАТО в регіоні.

Через загострення ситуації в регіоні, держсекретар Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Андрієм Тараном, а радник із питань національної безпеки Джейк Салліван також спілкувався з Андрієм Єрмаком.

У США запевнили, що планують і надалі підтримувати тісний контакт із Києвом, а дестабілізуючі дії Росії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за посередництвом ОБСЄ в липні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ескалацію конфлікту на Донбасі прокоментували в Пентагоні. Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном загострення ситуації на Донбасі. Таран розповів главі Пентагону про нещодавнє загострення на Донбасі, внаслідок якого під Шумами загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення.

Міністр заявив, що Москва систематично загострює ситуацію на лінії зіткнення. Зі свого боку, Остін висловив занепокоєння останніми вчинками Росії, а також запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Кремля.