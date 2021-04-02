20 тисяч хворих за добу і новий максимум смертності — що з коронавірусом в Україні (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n152641-20-tysyach-hvoryh-za-dobu-i-novyy-maksymum-smertnosti-scho-z-koronavirusom-v-ukrayini.html

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Від коронавірусу в Україні за добу померло майже півтисячі людей — 433. Медики виявили також рекордну кількість нових хворих — 19 тис. 893 нових випадки COVID-19. В лікарні потрапили за добу 5 тис. 40 осіб.

Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Мед заклади протестували на коронавірус 128 тис. 727 (методом ПЛР — 58 тис. 944, ІФА — 22 тис. 564, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 47 тис. 219).

Кількість виявлених хворих за увесь час пандемії в країні становить вже 1 млн 711 тис. 630 осіб.

Померли від ускладнень 33 тис. 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

1 квітня в Україні щепили проти COVID-19 19 тис. 97 людей. Всього першу дозу отримали 267 тис. 833 людини, другу — тільки дві особи.

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