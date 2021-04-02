Новый эпицентр коронавируса назвали в ВОЗ

Коронавирус в мире. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152643-novyy-epicentr-koronavirusa-nazvali-v-voz.html

Ракурс

Коронавирус в мире разносится с невероятной скоростью. Новым эпицентром этой болезни стала Бразилия.

Ситуация в стране уже критическая. Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове, сообщает Reuters.

Сейчас больницы интенсивной терапии в стране заполнены более чем на 90%. Отметим, что президент Бразилии Жаир Болсонару приуменьшает угрозу эпидемии — он призывает бразильцев работать, чтобы предотвратить падение экономики и осуждает губернаторов, которые вводят карантин в регионах. Сам президент Бразилии уже переболел коронавирусом. Во время болезни его видели на улице без маски и он не раз беседовал с другими людьми. Также он заявлял, что не будет вакцинироваться.

Вакцинация в стране началась 17 января. В стране разрешены для использования только две вакцины — AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Бразилии вакцинировали более 20 млн человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Бразилия не исключает возможности разрыва отношений с Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару. В комментариях журналистам Болсонару сказал, что Бразилия рассмотрит вопрос разрыва отношений с ВОЗ, если та не перестанет быть «партизанской политической организацией».