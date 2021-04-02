Военная угроза РФ — офис Зеленского проводит переговоры с послами стран-членов НАТО

https://racurs.ua/n152644-voennaya-ugroza-rf-ofis-zelenskogo-provodit-peregovory-s-poslami-stran-chlenov-nato.html

Ракурс

На фоне военных маневров России вблизи границ Украины и обострения ситуации на Донбассе Офис президента Украины активизировал встречи с послами стран-членов НАТО.

Сегодня на Банковой сообщили о встрече заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Вчера Машовец разговаривал с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Машовец на встречах с послами обсудил эскалацию Российской Федерацией ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск возле украинской границы, возможные пути совместного реагирования и дальнейшую интеграцию Украины в Альянс.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что с начала этого года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины.

Еженедельно мы получаем печальные сообщения о потерях среди наших воинов на востоке Украины.

Сейчас наблюдается скопление российских войск возле границы Украины. Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будут способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе, — цитирует Машовца пресс-служба ОП.

Он сообщил о необходимости политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винниковов рассказал, что вся информация о ситуации на востоке и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Ракурс» сообщал, что США предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российских войск возле украинских границ. В США действия России считают агрессивными.