Карпати засипало снігом. Фото: village.com.ua

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Потужний снігопад засипає гори Карпат, а в Україну повертаються морози.

У високогір’ї Карпат в ніч на 2 квітня випало до 15 см мокрого снігу. Спостерігається туман, а видимість сягає до 50 см. Стовпчики термометрів показують 1° морозу, пориви вітру сягають до 20 м/с. Снігопад не припиняється. Про це повідомляє «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост» у Facebook.

За інформацією українського Гідрометцентру, в Україну рухається вологе і прохолодне повітря з північного заходу Європи. Сьогодні, 2 квітня, вдень в областях України прогнозують 7−15° тепла та невеликий вітер.

У суботу, 3 квітня, в південній та східній частинах синоптики обіцяють вдень також і в Карпатському регіоні дощі, в горах з мокрим снігом. Вночі термометри покажуть від 1° до 6° морозу, а вдень повітря прогріється від 0° до 15° за Цельсієм.

Нагадаємо, у березні потужні снігопади спостерігалися у низці країн Європи та Близького Сходу — Алжирі, Греції, Туреччині, Болгарії та Франції.