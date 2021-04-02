Хомчака Рада слухала 10 хв, на двері Зеленського витратили півтори години — нардеп

https://racurs.ua/ua/n152662-homchaka-rada-sluhala-10-hv-na-dveri-zelenskogo-vytratyly-pivtory-godyny-nardep.html

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На тлі зростання загрози нового військового вторгнення Росії під приводом маневрів поблизу спільної ділянки кордону у Верховній Раді згадали про виступ головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака на позачерговому засіданні парламенту.

Нещодавно Верховна Рада зібралася на три важливих засідання. Одне з них було присвячено абсолютно важливій темі — загостренню на фронті і можливій ескалації війни. Знаєте, скільки часу ми заслуховували головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака? 10 хвилин. Знаєте, скільки ми обговорювали фаєри і двері (Офісу президента — ред.)? Півтори години. Тут питання масштабу і в сумісності проблем і вмінні реагувати на те, яка проблема є справжньою, а яка вигаданою, — заявив нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Він нагадав, що питанням вандалізму дверей Банкової мають займатися правоохоронні органи та слідчі.

Кількість цих правоохоронних органів вже така, що скоро ми в них заплутаємося. Хай працюють. Але я переконаний, що Хомчака варто було б послухати півтори години і отримати змогу поставити йому питання, — резюмував Рахманін.

Нагадаємо, Хомчак під час свого виступу у Раді наголосив, що останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Згодом атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі не виключило й Головне управління розвідки Міністерства оборони.

На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня. Водночас в Україні в цей час увага була прикута наслідкам акції біля офісу Зеленського. Згодом, після появи публікацій в американських ЗМІ щодо розгортання армії РФ біля кордонів України, на це звернула увагу Банкова — 1 квітня Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі.