Хомчака Рада слушала 10 мин, на двери Зеленского потратили полтора часа — нардеп

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На фоне роста угрозы нового военного вторжения России под предлогом маневров близ общего участка границы в Верховной Раде вспомнили о выступлении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака на внеочередном заседании парламента.

Недавно Верховная Рада собралась на три важных заседания. Одно из них было посвящено абсолютно важной теме — обострении на фронте и возможной эскалации войны. Знаете, сколько времени мы заслушали главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака? 10 минут. Знаете, сколько мы обсуждали файеры и двери (Офиса президента — ред.)? Полтора часа. Здесь вопрос масштаба и совместимости проблем и умения реагировать на то, какая проблема является реальной, а какая вымышленной, — заявил нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин в эфире ток-шоу «Право на власть».

Он напомнил, что вопросом вандализма дверей Банковой должны заниматься правоохранительные органы и следователи.

Количество этих правоохранительных органов уже таково, что скоро мы в них запутаемся. Пусть работают. Но, я убежден, что Хомчака стоило бы послушать полтора часа и получить возможность задать ему вопросы, — резюмировал Рахманин.

Напомним, Хомчак во время своего выступления в Раде отметил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянск и Воронежскую область РФ и в оккупированный Крым.

Впоследствии атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе не исключило и Главное управление разведки Министерства обороны.

На эти события отреагировали в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню угрозы. В то же время в Украине пристальное внимание было приковано последствиям акции возле офиса Зеленского. Лишь после появления публикаций в американских СМИ о развертывании армии РФ у границ Украины, на это обратила внимание Банковая — 1 апреля Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе.