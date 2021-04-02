Локдаун. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152660-na-lokdaun-zakryvaut-novye-regiony-spisok-ogranicheniy.html

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Локдаун в Украине ввели сразу в нескольких регионах, а еще один регион Украины оказался под угрозой полного закрытия на карантин из-за критической ситуации с коронавирусом.

Полный локдаун вскоре заработает в Николаеве и Запорожье. Об этом сообщает городская власть городов.

Сообщается, что с 3 апреля в Николаеве введут жесткие карантинные ограничения, а школы перейдут на дистанционное обучение. В городе ученики всех классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из «красной» зоны. Детсады будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры. Проезд в транспорте будет осуществляться по пропускам. В дневное время маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозить пассажиров не будут.

Транспорт в Николаеве будет работать по следующему графику:

утром с 6.30 до 9.00;

вечером с 16.30 до 19.00.

Жесткий карантин также вводят в Запорожье. Новые ограничения начнут действовать с 5 апреля. В городе будут действовать такие запреты:

заведения питания не будут работать с понедельника по пятницу с 20.00 до 6.00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей) запрещено;

работа кинотеатров и других учреждений культуры приостанавливается;

деятельности отелей временно прекращена;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров остановлена;

рынки и магазины не будут работать.

Под угрозой закрытия на полный локдаун оказалась и Одесса. Во время заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета в городе предложили ввести локдаун, поскольку количество больных коронавирусом продолжает расти, несмотря на «красную» зону ограничений.

Мы видим, что «красная» зона — только на бумаге. Если мы не будем решать вопрос об ограничениях, то мы не остановим этот поток, — сообщил председатель комиссии Дмитрий Чапир.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавируса до критической. Вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей.