Киев вводит бесплатную парковку и льготы для бизнеса на время карантина

https://racurs.ua/n152659-kiev-vvodit-besplatnuu-parkovku-i-lgoty-dlya-biznesa-na-vremya-karantina.html

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Новые льготы для бизнеса и граждан на время локдауна с 5 апреля вводят власти Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 2 апреля сообщил, что на ближайшую сессию Киевсовета вынесет на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

По его словам, речь идет о таких мерах:

уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн за содержание объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных, летних площадок;

увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение перечня субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих право на такую ​​компенсацию, увеличение количества банков-партнеров этой программы;

уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

С 5 апреля и до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Мы понимаем, что введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом — город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям, — заявил Кличко.

Он также рассказал, что Рада на внеочередном заседании приняла закон о выплате 8 тыс. грн застрахованным ФОПам или работникам таких предприятий.

Кличко сообщил, что город объявит о своих выплатах гражданам и ФОПам, когда Кабмин определит порядок осуществления таких выплат.