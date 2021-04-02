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Ракурс
Киев вводит бесплатную парковку и льготы для бизнеса на время карантина

Киев вводит бесплатную парковку и льготы для бизнеса на время карантина

2 апр 2021, 12:45
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Новые льготы для бизнеса и граждан на время локдауна с 5 апреля вводят власти Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 2 апреля сообщил, что на ближайшую сессию Киевсовета вынесет на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

По его словам, речь идет о таких мерах:

  • уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн за содержание объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных, летних площадок;
  • увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение перечня субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих право на такую ​​компенсацию, увеличение количества банков-партнеров этой программы;
  • уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

С 5 апреля и до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Мы понимаем, что введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом — город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям, — заявил Кличко.

Он также рассказал, что Рада на внеочередном заседании приняла закон о выплате 8 тыс. грн застрахованным ФОПам или работникам таких предприятий.

Кличко сообщил, что город объявит о своих выплатах гражданам и ФОПам, когда Кабмин определит порядок осуществления таких выплат.


Киев ожидает от правительства утверждения такого документа. И после этого мы объявим о дальнейших шагах местной власти, — сказал мэр.

Источник: Ракурс


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