Потери боевиков ОРДЛО за март назвали в ВСУ. Фото: rg.ru

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Ракурс

Потери российских оккупационных войск на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей в марте 2021 года составили 24 убитыми и 37 ранеными.

Безвозвратные потери оккупантов составили 24 человека (не боевые — 21, боевые — 3), санитарные — 37 (не боевые — 34, боевые — 3). Об этом 2 апреля сообщил пресс-офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Нещадим в своем Twitter.

Также отмечается, что с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года оккупанты потеряли 405 боевиков. Безвозвратные потери составили 185 человек (не боевые — 177, боевые — 8), санитарные — 220 (не боевые — 213, боевые — 7). Кроме того, было уничтожено 12 единиц вражеского вооружения и военной техники. Силам ООС удалось уничтожить одну боевую машину, шесть беспилотников и пять автомобилей.

Как известно, за минувшие сутки, 1 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. О фактах нарушений уже сообщили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. По состоянию на 7.00 2 апреля обстрелы в зоне ООС не фиксировались.

Напомним, 26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четыре украинских военнослужащих, еще два бойца получили ранения.

Из-за обострения на Донбассе Европейское командование Вооруженных сил США приняло решение перевести американские военные подразделения в боевую готовность самого высокого уровня. Украинская разведка не исключает, что Россия может продвинуться вглубь Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля.