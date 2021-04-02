У Зеленского политика подростка — нардеп

https://racurs.ua/n152657-u-zelenskogo-politika-podrostka-nardep.html

Ракурс

Владимир Зеленский за два года в политике превратился с ребенка в подростка. Такое мнение в эфире программы «Право на власть» высказал нардеп «Голоса» Сергей Рахманин.

Когда кандидат в президенты Зеленский, возможно, совершенно искренне говорил, что президенту достаточно быть просто порядочном человеком, возможно, он в это верил. Как и в том, что для того, чтобы прекратить войну — достаточно перестать стрелять. Когда Зеленский образца 2019 года пришел к власти, — он был ребенком в политике. Это не оскорбление, это констатация факта. Сейчас он подросток. За два года он понял, что президент — это не просто порядочный человек, а для того, чтобы прекратить войну недостаточно просто прекратить стрелять. Эти богатейшие знания он получил за два года, — считает Рахманин.

Парламентарий выразил сожаление и отметил, что над всем этим Зеленский должен был задуматься до выборов и прихода на Банковую.

На самом деле президент — это не перерезание ленточек, «Большая стройка» или борьба с бедностью. Давайте откроем Конституцию. Она содержит целый набор полномочий. Он верховный главнокомандующий и председатель СНБО, — напомнил Рахманин полномочия Зеленского.

По его словам, понимание масштаба проблем и правильная расстановка приоритетов для их решения — не являются сильными сторонами Зеленского, что крайне негативно, ввиду обострения на фронте и угрозы нападения со стороны России.