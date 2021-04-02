Зеленський у політиці виріс з дитини до підлітка — нардеп

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Володимир Зеленський за два роки в політиці виріс з дитини до підлітка. Таку думку в ефірі програми «Право на владу» висловив нардеп «Голосу» Сергій Рахманін.

Коли кандидат в президенти Зеленський, можливо, абсолютно щиро говорив, що президентом достатньо бути просто порядній людині, можливо, він у це вірив. Як і в те, що для того, щоб припинити війну — достатньо перестати стріляти. Коли Зеленський зразка 2019 року прийшов до влади, — він був дитиною у політиці. Це не образа, це констатація факту. Зараз він підліток. За два роки він збагнув, що президент — це не просто порядна людина, а для того, щоб припинити війну недостатньо просто припинити стріляти. Це багатюще знання він здобув за два роки, — вважає Рахманін.

Парламентар висловив жаль і зазначив, щоб над усім цим Зеленський мав би замислитися до приходу на Банкову.

Насправді президент — це не перерізання стрічок, «Велике будівництво» чи боротьба з бідністю. Давайте відкриємо Конституцію. У нього є цілий набір змістовних повноважень. Він верховний головнокомандувач і голова РНБО, — нагадав Рахманін повноваження Зеленського.

За його словами, розуміння масштабу проблем і правильна розстановка пріоритетів в їхньому вирішенні — не є сильними сторонами Зеленського, що вкрай негативно, зважаючи на загострення на фронті та загрозі нападу Росії.