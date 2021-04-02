Зеленський у політиці виріс з дитини до підлітка — нардепhttps://racurs.ua/ua/n152657-zelenskyy-u-polityci-vyris-z-dytyny-do-pidlitka-nardep.htmlРакурс
Володимир Зеленський за два роки в політиці виріс з дитини до підлітка. Таку думку в ефірі програми «Право на владу» висловив нардеп «Голосу» Сергій Рахманін.
Коли кандидат в президенти Зеленський, можливо, абсолютно щиро говорив, що президентом достатньо бути просто порядній людині, можливо, він у це вірив. Як і в те, що для того, щоб припинити війну — достатньо перестати стріляти. Коли Зеленський зразка 2019 року прийшов до влади, — він був дитиною у політиці. Це не образа, це констатація факту. Зараз він підліток. За два роки він збагнув, що президент — це не просто порядна людина, а для того, щоб припинити війну недостатньо просто припинити стріляти. Це багатюще знання він здобув за два роки, — вважає Рахманін.
Парламентар висловив жаль і зазначив, щоб над усім цим Зеленський мав би замислитися до приходу на Банкову.
Насправді президент — це не перерізання стрічок, «Велике будівництво» чи боротьба з бідністю. Давайте відкриємо Конституцію. У нього є цілий набір змістовних повноважень. Він верховний головнокомандувач і голова РНБО, — нагадав Рахманін повноваження Зеленського.
За його словами, розуміння масштабу проблем і правильна розстановка пріоритетів в їхньому вирішенні — не є сильними сторонами Зеленського, що вкрай негативно, зважаючи на загострення на фронті та загрозі нападу Росії.
Те, що ти чуйний, те, що ти щирий, кому це буде цікаво, якщо будуть великі жертви? — резюмував депутат.