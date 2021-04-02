Тупицький злякався юрби і проігнорував обрання запобіжного заходу

https://racurs.ua/ua/n152656-tupyckyy-zlyakavsya-urby-i-proignoruvav-obrannya-zapobijnogo-zahodu-foto.html

Ракурс

Охорона Олександра Тупицького злякалася юрби під Печерським судом у Києві і вирішила, що відсторонений чолі КСУ не можна йти на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Суд сьогодні перенесли на 7 квітня (10.00). Люди, яких злякалися охоронці Тупицького, прийшли протестувати по іншому судовому засідання через земельне питання.

Охорона не може забезпечити його безпеку під час потрапляння до суду та під час перебування у приміщенні суду. Він змушений був через мене повідомити суду про ці обставини. Я заявив усне клопотання, суд визнав його обґрунтованим та відклав засідання, — цитує «Укрінформ» адвоката Тупицького.

За його словами, голова КСУ готує клопотання щодо перенесення засідання для того, «щоб йому було забезпечено безпеку».

Прокурор Олексій Донський розповів, що голова КСУ під час досудового розслідування не з’являвся до слідчого прокурора, а зараз й до суду, а всі аргументи захисту Донський назвав «не підтвердженими».

Під судом перебували приблизно 200 осіб, які тримали у руках плакати із надписами щодо захисту землі і палили зелені і білі фаєри.

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Слідство просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн і під такі особисті зобов’язання:

не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого;

утримуватися від спілкування зі свідками і співробітниками секретаріату КСУ;

не відвідувати приміщення і будівля КСУ;

здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Прокурори ж вимагають застосувати для Тупицького примусовий привід до суду.