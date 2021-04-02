Тупицкий испугался толпы и проигнорировал избрание меры пресечения

https://racurs.ua/n152656-tupickiy-ispugalsya-tolpy-i-proignoriroval-izbranie-mery-presecheniya-foto.html

Ракурс

Охрана Александра Тупицкого испугалась толпы под Печерским судом в Киеве и решила, что отстраненному главе КСУ нельзя идти на заседание по избранию ему меры пресечения.

Суд сегодня перенесли на 7 апреля (10.00). Люди, которых испугались охранники Тупицкого, пришли протестовать по поводу другого судебного заседания, созванному из-за земельного вопроса.

Охрана не может обеспечить его безопасность для прохождения в суд и во время пребывания в здании суда. Он вынужден был через меня сообщить суду об этих обстоятельствах. Я заявил устное ходатайство, суд признал его обоснованным и отложил заседание, — цитирует «Укринформ» адвоката Тупицкого.

По его словам, председатель КСУ готовит ходатайство о переносе заседания для того, «чтобы ему было обеспечена безопасность».

Прокурор Алексей Донской рассказал, что председатель КСУ во время досудебного расследования не являлся к следователю, а сейчас и в суд, а все аргументы защиты Донской назвал «не подтвержденными».

Под судом находились около 200 человек, которые держали в руках плакаты с надписями о защите земли и жгли файеры.

В конце декабря 2020 года следователи ГБР объявили подозрение Александру Тупицкого в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Следствие просит для Тупицкого залог в сумме 45 тыс. 400 грн и такие личные обязательства:

не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя;

воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ;

не посещать помещения и здание КСУ;

сдать на хранение документы для выезда за границу.

Прокуроры сейчас также требуют применить для Тупицкого принудительный привод в суд.