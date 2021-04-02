Отражать морской десант учились саперы в ООС. Фото: пресс-служба командования

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Военные учения провели Вооруженные силы Украины (ВСУ) по обустройству минно-взрывных заграждений на границе с оккупированным Крымом.

Целью учений была отработка создания рубежей минирования, которые должны затруднить продвижение противника в глубину обороны украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба командования Вооруженных сил Украины.





Сообщается, что подготовленная ранее система инженерных заграждений на доступных для десанта участках морского побережья должна значительно сковать действия противника и привести к значительным потерям боевого состава.







По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные резервы группировки войск почти каждую неделю отрабатывают меры по противодействию высадки морского десанта противника с кораблей и полное его уничтожение.





В частности, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. В то же время воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей противника в полете на малых высотах.

Постоянная тренировка резервов и подвижных морских отрядов заграждений на определенных участках минировании гарантируют своевременное ограничения мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии, — отметил Наев.







Напомним, ранее мы сообщали, что танковые учения состоялись в Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил. Участие в военных маневрах принимали танкисты механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению на Луганщине. Танковые подразделения не участвуют в войне на Донбассе, поскольку это запрещено минскими договоренностями.