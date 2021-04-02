Військові навчання. Фото: прес-служба командування

https://racurs.ua/ua/n152655-vidbyvaty-morskyy-desant-vchylysya-sapery-v-oos-foto-video.html

Ракурс

Військові навчання провели Збройні сили України (ЗСУ) з облаштування мінно-вибухових загороджень на кордоні з окупованим Кримом.

Метою навчань було відпрацювання створення рубежів мінування, які мають ускладнити просування противника в глибину оборони українських військ. Про це повідомляє прес-служба командування Збройних сил України.





Повідомляється, що підготовлена заздалегідь система інженерних загороджень на доступних для десанту ділянках морського узбережжя мусить значно скувати дії противника та призвести до значних втрат бойового складу.







За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові резерви угрупування військ майже щотижня відпрацьовують заходи з протидії висадки морського десанту противника з кораблів та повне його знищення.





Зокрема, цього разу мінометні розрахунки здійснили марш, розгортання та підготовку до стрільби задля артилерійської підтримки інженерно-саперних підрозділів. Водночас воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей противника в польоті на малих висотах.

Постійне тренування резервів і рухомих морських загонів загороджень на визначених ділянках мінування гарантують своєчасне обмеження мобільності сил противника в разі спроби здійснення збройної агресії, — наголосив Наєв.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що танкові навчання відбулися в Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил. Участь у військових маневрах брали танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині. Танкові підрозділи не беруть участь у війні на Донбасі, оскільки це заборонено мінськими домовленостями.