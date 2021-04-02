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Ракурс
Арестович пояснив, як перетворився з “порохобота” на захисника Зеленського

Арестович пояснив, як перетворився з «порохобота» на захисника Зеленського (ВІДЕО)

2 кві 2021, 11:57
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Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака прокоментував свій пост річної давнини, в якому критикував Володимира Зеленського. Він пояснив, чому перетворився з «порохобота» на захисника глави держави.

Нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко в ефірі програми «Право на владу» процитував повідомлення Арестовича:

«Чудо (йдеться про Зеленського — ред.) обіцяло мир… Чудо обіцяло боротьбу з корупцією… Другий поспіль очільник його офісу заплутаний у гучному корупційному скандалі»… А тепер (Арестович — ред.) працює на нього. Напевно або корупції не було, або поділився з Арестовичем. В оборонці корупція, всюди корупція і катастрофа. І загальний висновок: чудо перебуває у психологічному стані, який взагалі ставить під сумнів його можливості виконувати свої повноваження. З чудом все зрозуміло: ляльку зліпили олігархи та підсунули вам як месію.

Гончаренко заявив, що зміна місця роботи вплинула на зміну точки зору Арестовича.


Перехворів на важку хворобу порохоботства, — так прокоментував Арестович свій зневажливий відгук про Зеленського.

Джерело: Ракурс


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