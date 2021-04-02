Арестович пояснив, як перетворився з “порохобота” на захисника Зеленського

Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака прокоментував свій пост річної давнини, в якому критикував Володимира Зеленського. Він пояснив, чому перетворився з «порохобота» на захисника глави держави.

Нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко в ефірі програми «Право на владу» процитував повідомлення Арестовича:

«Чудо (йдеться про Зеленського — ред.) обіцяло мир… Чудо обіцяло боротьбу з корупцією… Другий поспіль очільник його офісу заплутаний у гучному корупційному скандалі»… А тепер (Арестович — ред.) працює на нього. Напевно або корупції не було, або поділився з Арестовичем. В оборонці корупція, всюди корупція і катастрофа. І загальний висновок: чудо перебуває у психологічному стані, який взагалі ставить під сумнів його можливості виконувати свої повноваження. З чудом все зрозуміло: ляльку зліпили олігархи та підсунули вам як месію.