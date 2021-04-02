Дистанціюватися від зрадників, порадив Кравчук Зеленському

Дистанціюватися від людей, які діють всупереч інтересам України, порадив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук чинному президенту Володимиру Зеленському.

Треба позбавляти влади тих, хто живе в Україні, хто користується українськими багатствами, але проводить антиукраїнську політику… Те, як почав діяти президент і РНБО проти російської пропаганди, я щиро вітаю, — сказав Кравчук в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, глава держави повинен слухати всіх і боротися з ворогами України.

Коли приймаються будь-які рішення, потрібно зважувати всі моменти і слухати всіх. Це зовсім не означає, що можна врахувати позицію всіх… Не поспішати з оцінками. Проте, навіть якщо немає доказів, що людина зробила великі проступки, але у суспільстві вже є оцінки тої чи іншої людини, то її потрібно обережно від себе якось дистанціювати. Тому, що народу важко довести, що ця людина криштальна, коли про неї вже пишуть і кажуть, — переконаний Кравчук.