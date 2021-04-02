Аварія потяга сталася на Тайвані. Фото: Reuters

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Аварія пасажирського потяга сталася на Тайвані, внаслідок надзвичайної події загинули та постраждали десятки осіб.

Потяг зійшов з рейок при в’їзді в гірський тунель Дацин, внаслідок аварії щонайменше 36 осіб загинули, ще 72 людини постраждали. Потяг, який перевозив 350 пасажирів, переважно туристів, прямував з адміністративного центру Тайваню Тайбея в місто Тайтун у південно-східній частині острова. Про це 2 квітня повідомляє Reuters.

Попередньо відомо, що на рейки скотилася вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Потяг врізався в машину та зійшов з рейок під час прямування через тунель. Деякі вагони врізалися в стіни тунелю.

Рятувальники евакуювали від 80 до 100 осіб з перших чотирьох вагонів, а 5−8 вагони дуже деформувалися, тому до них важко отримати доступ. Не виключено, що кількість жертв та поранених може зрости.

Нагадаємо, 10 жовтня в турецькій Анкарі зіткнулися два вантажних потяги. Катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора.