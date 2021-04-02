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Авария поезда произошла на Тайване. Фото: Reuters

Авария поезда произошла на Тайване — погибли 36 человек, а пострадали более 70 (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2021, 11:11
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Авария пассажирского поезда произошла на Тайване, в результате ЧП погибли и пострадали десятки человек.

Поезд сошел с рельсов при въезде в горный тоннель Дацин, в результате аварии по меньшей мере 36 человек погибли, еще 72 человека пострадали. Поезд, который перевозил 350 пассажиров, в основном туристов, направлялся из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова. Об этом 2 апреля сообщает Reuters.

Предварительно известно, что на рельсы скатился грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой. Поезд врезался в машину и сошел с рельсов во время следования через тоннель. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

Спасатели эвакуировали от 80 до 100 человек из первых четырех вагонов, а 5−8 вагоны очень деформировались, поэтому к ним трудно получить доступ. Не исключено, что число жертв и раненых может возрасти.

Авария поезда произошла на Тайване. Фото: Reuters

Авария поезда произошла на Тайване. Фото: Reuters


Напомним, 10 октября в турецкой Анкаре столкнулись два грузовых поезда. Катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора.

Источник: Ракурс


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