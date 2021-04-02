Где хуже всего с кислородом и госпитализацией — Минздрав обновил COVID-зонирование

https://racurs.ua/n152649-minzdrav-obnovil-covid-zonirovanie-gde-huje-vsego-s-kislorodom-i-gospitalizaciey.html

Ракурс

Коронавирусное зонирование 2 апреля обновило Министерство здравоохранения. Количество «красных» зон не изменилось — самая худшая ситуация, в соответствии с показателями эпидемиологов, в 11 регионах страны.

Предупредительный, «оранжевый» уровень установлен в 13 регионах и только Херсонщина пока «желтая».

«Красный» уровень эпидбезопосности, как и ранее, в Киеве, Житомирской, Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях.

Самая плохая ситуация с госпитализацией (свыше 100 человек на 100 тыс. населения) в Киеве, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях.

Самый высокий в стране уровень госпитализации пока в Хмельницкой области — 122,6 на 100 тыс. населения, но регион до сих пор относят к «оранжевому» уровню эпидемиологической безопасности.

Самый высокий уровень загруженности коек с кислородом по состоянию на 2 апреля в столице и еще пяти регионах — Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской и Одесской областях.

«Ракурс» сообщал, что сегодня в Минздраве сообщили о новых максимальных показателях пандемии — количестве новых больных, госпитализаций и смертей.