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Ракурс
Взрыв в Харькове. Фото: ГСЧС

Мощный взрыв разгромил производство в Харькове — один рабочий погиб (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2021, 10:50
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Взрыв в Харькове раздался сегодня, 2 апреля, в 4.08 утра. Спасатели получили сообщение о взрыве резервуара в металлическом ангаре площадью 600 кв. м на одном из производств масла.

В результате взрыва все здание было разрушено. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели тушат пожар уже шесть часов. На территории цеха во время взрыва находились пять работников, один погибший. На месте трагедии обнаружили тело 24-летнего работника, еще один, 38-летний рабочий, получил ожоги лица. Его доставили в больницу.

Взрыв в Харькове. Фото: ГСЧССообщается, что сначала пожар тушили пять подразделений спасателей, а впоследствии было дополнительно направлено еще четыре автоцистерны и три спецмашины — всего на месте происшествия работают 55 спасателей. Пожарные продолжают тушить очаги огня, возгорание локализовано.


Взрыв в Харькове. Фото: ГСЧСПолиция заявляет, что на территории завода использовали гексан. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв промышленного маслопресса. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Взрыв в Харькове. Фото: ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что сильный взрыв прогремел в городе Боярка под Киевом. ЧП произошло ночью 16 февраля на улице Королюка. На месте образовалась большая воронка, также повреждены автомобили рядом с местом взрыва и ограждение одного из домов.

Источник: Ракурс


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