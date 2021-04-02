Взрыв в Харькове. Фото: ГСЧС

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Взрыв в Харькове раздался сегодня, 2 апреля, в 4.08 утра. Спасатели получили сообщение о взрыве резервуара в металлическом ангаре площадью 600 кв. м на одном из производств масла.

В результате взрыва все здание было разрушено. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).





Спасатели тушат пожар уже шесть часов. На территории цеха во время взрыва находились пять работников, один погибший. На месте трагедии обнаружили тело 24-летнего работника, еще один, 38-летний рабочий, получил ожоги лица. Его доставили в больницу.



Сообщается, что сначала пожар тушили пять подразделений спасателей, а впоследствии было дополнительно направлено еще четыре автоцистерны и три спецмашины — всего на месте происшествия работают 55 спасателей. Пожарные продолжают тушить очаги огня, возгорание локализовано.

Полиция заявляет, что на территории завода использовали гексан. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв промышленного маслопресса. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильный взрыв прогремел в городе Боярка под Киевом. ЧП произошло ночью 16 февраля на улице Королюка. На месте образовалась большая воронка, также повреждены автомобили рядом с местом взрыва и ограждение одного из домов.