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Ракурс
Вибух у Харкові. Фото: ДСНС

Потужний вибух знищив виробництво у Харкові — один робітник загинув (ФОТО, ВІДЕО)

2 кві 2021, 10:50
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Вибух у Харкові пролунав сьогодні, 2 квітня, о 4.08 ранку. Рятувальники отримали повідомлення про вибух резервуару в металевому ангарі площею 600 кв. м на одному з виробництв олії.

Внаслідок вибуху вся будівля була зруйнована. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники гасять пожежу вже шосту годину. На території цеху під час вибуху перебували п’ять працівників, є один загиблий. На місці трагедії виявили тіло 24-річного працівника, ще один, 38-річний робітник, дістав опіки обличчя. Його доставили до лікарні.

Вибух у Харкові. Фото: ДСНС

Повідомляється, що спершу пожежу гасили п’ять підрозділів рятувальників, а згодом було додатково направлено ще чотири автоцистерни та три спецмашини — усього на місці події працюють 55 рятувальників. Вогнеборці продовжують гасити осередки вогню, займання локалізоване.

Вибух у Харкові. Фото: ДСНС


Поліція заявляє, що на території заводу використовували гексан. За попередньою інформацією, причиною трагедії став вибух промислового маслопресу. Правоохоронці розв’язують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Вибух у Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сильний вибух прогримів у місті Боярка під Києвом. Надзвичайна подія сталася вночі 16 лютого на вулиці Королюка. На місці утворилася велика воронка, також пошкоджені автомобілі поруч із місцем вибуху та огорожа одного з будинків.

Джерело: Ракурс


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