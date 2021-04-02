Вибух у Харкові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n152648-potujnyy-vybuh-progrymiv-na-vyrobnyctvi-v-harkovi-ie-postrajdali-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Харкові пролунав сьогодні, 2 квітня, о 4.08 ранку. Рятувальники отримали повідомлення про вибух резервуару в металевому ангарі площею 600 кв. м на одному з виробництв олії.

Внаслідок вибуху вся будівля була зруйнована. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).





Рятувальники гасять пожежу вже шосту годину. На території цеху під час вибуху перебували п’ять працівників, є один загиблий. На місці трагедії виявили тіло 24-річного працівника, ще один, 38-річний робітник, дістав опіки обличчя. Його доставили до лікарні.





Повідомляється, що спершу пожежу гасили п’ять підрозділів рятувальників, а згодом було додатково направлено ще чотири автоцистерни та три спецмашини — усього на місці події працюють 55 рятувальників. Вогнеборці продовжують гасити осередки вогню, займання локалізоване.





Поліція заявляє, що на території заводу використовували гексан. За попередньою інформацією, причиною трагедії став вибух промислового маслопресу. Правоохоронці розв’язують питання щодо відкриття кримінального провадження.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сильний вибух прогримів у місті Боярка під Києвом. Надзвичайна подія сталася вночі 16 лютого на вулиці Королюка. На місці утворилася велика воронка, також пошкоджені автомобілі поруч із місцем вибуху та огорожа одного з будинків.