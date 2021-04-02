“Слуга народу” про десант Тищенка на Прикарпатті — Проявляють позицію

https://racurs.ua/ua/n152647-sluga-narodu-pro-desant-tyschenka-na-prykarpatti-proyavlyaut-pozyciu.html

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Вибори на Прикарпатті прокоментував голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко. Він розповів, що робив депутатський десант політсили Володимира Зеленського на 87 окрузі, де за право стати парламентарем змагаються Василь Вірастюк та Олександр Шевченко. Раніше повідомлялося, що скандальний нардеп-«слуга» Микола Тищенко влаштував «шоу».

Не керував, а проявляв позицію, — зазначив Корнієнко про поведінку Тищенка в ефірі програми «Право на владу».

Також про поведінку «слуги» розповів кандидат у нардепи Шевченко. Він поскаржився на негідну поведінку на Прикарпатті, а також повідомив, що на тих дільницях, де він здобуває перемогу, членів ДВК змушують перераховувати результати, а там, де виграє Вірастюк — протоколи приймаються без питань.

Залетів Тищенко з депутатами і почалось шоу, — заявив Шевченко.

Нагадаємо, 28 березня у 87-му виборчому окрузі відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. Після опрацювання 68% протоколів до трійки лідерів вийшли Василь Вірастюк від партії «Слуга народу», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» та Олександр Шевченко — від «За майбутнє". Вірастюк і Шевченко назвали себе переможцями. Паралельний підрахунок голосів оприлюднили одразу ж після голосування штаби ВО «Свобода» і «За майбутнє", які лідером перегонів назвали Шевченка.

З 29 на 30 березня близько опівночі голова ОВК покинув приміщення, повідомивши про погане самопочуття, разом із фахівцем, який мав би вносити дані про вибори у систему. Невдовзі, близько 02.00 з’явилося анонімне повідомлення про «замінування» будівлі ОВК, робота якої була зупинена. ЦВК 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 87, замінивши голову на іншого кандидата (обидва по квоті партії «Голос») та членів ОВК. Проте ці четверо новопризначених осіб і ще п’ятеро членів ОВК на засідання комісії не приходили.

31 березня ЦВК, розглянувши подання партії «Голос» щодо заміни членів ОВК, знову внесла зміни у склад ОВК № 87. Тоді призначили Андрія Лозинського головою ОВК і відтоді вона запрацювала. Шевченко заявляє про намір партії влади сфальсифікувати виборчий процес.