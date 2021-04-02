«Слуга народа» о десанте Тищенко на Прикарпатье — Проявляют позицию

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Ракурс

Выборы на Прикарпатье прокомментировал глава партии «Слуги народа» Александр Корниенко. Он рассказал, что делал депутатский десант политсилы Владимира Зеленского на 87-м округе, где за право стать парламентарием соревнуются Василий Вирастюк и Александр Шевченко. Ранее сообщалось, что скандальный нардеп-«слуга» Николай Тищенко устроил «шоу».

Он не руководил, а проявлял позицию, — отметил Корниенко о поведении Тищенко в эфире программы «Право на власть».

Также о «слуге» рассказал кандидат в нардепы Шевченко. Он пожаловался на недостойное поведение на Прикарпатье, а также сообщил, что на тех участках, где он одерживает победу, членов УИК заставляют пересчитывать результаты, а там, где выигрывает Вирастюк — протоколы принимаются без вопросов.

Залетел Тищенко с депутатами и началось шоу, — заявил Шевченко.

Напомним, 28 марта в 87-м избирательном округе состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. После обработки 68% протоколов в тройку лидеров вышли Василий Вирастюк от партии «Слуга народа», Руслан Кошулинский от ВО «Свобода» и Александр Шевченко — от «За будущее». Вирастюк и Шевченко назвали себя победителями. Параллельный подсчет голосов обнародовали сразу же после голосования штабы ВО «Свобода» и «За будущее», которые лидером гонки назвали Шевченко.

С 29 на 30 марта около полуночи председатель ОИК покинул помещение, сообщив о плохом самочувствии, вместе со специалистом, который должен вносить данные о выборах в систему. Вскоре, около 02.00 появилось анонимное сообщение о «минировании» здания ОИК, работа которой была остановлена. ЦИК 30 марта внес изменения в состав окружной избирательной комиссии № 87, заменив голову на другого кандидата (оба по квоте партии «Голос») и членов ОИК. Однако эти четыре человека и еще пять членов ОИК на заседание комиссии не приходили.

31 марта ЦИК, рассмотрев представление партии «Голос» о новой замене членов ОИК, снова внесла изменения в состав ОИК № 87. Тогда назначили Андрея Лозинского председателем ОИК и с тех пор комиссия заработала. Шевченко заявляет о намерении партии власти сфальсифицировать избирательный процесс.