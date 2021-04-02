«Слуги» инициировали перерасчет еще на 16 участках Прикарпатья. Фото: Радио свобода

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«Слуга народа» инициировала пересчет голосов еще на 16 избирательных участках на Прикарпатье.

Депутаты от партии «Слуга народа» в ночь на пятницу заявили об обнаружении признаков фальсификации при подсчете голосов на одном из избирательных участков Прикарпатья. В частности, при пересчете за кандидата Александра Шевченко было обнаружено на 100 бюллетеней меньше, чем в протоколе УИК. Поэтому решено пересчитать голоса еще на 16 участках. Об этом заявил кандидат в народные депутаты в округе № 87 от «Слуги народа» Василий Вирастюк, передает «Интерфакс-Украина».

По словам главы партии Александра Корниенко, депутаты от их политсилы подали заявление правоохранителям в связи с выявлением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов на избирательном участке № 261030, в результате чего ОИК признала голосование на участке недействительным.

Корниенко уверяет, что «Слуга народа» не имеет задачи «протащить» своего кандидата любой ценой, а хочет получить реальные результаты голосования.

Между тем движение «Честно» отмечает, что на одном из участков избирательного округа № 87 в Ивано-Франковской области, где побеждал кандидат от «за будущее» Александр Шевченко, выборы признали недействительными. Причина признания выборов недействительными-проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко.

Как известно, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду.

По информации Центральной избирательной комиссии, после подсчета 90,59% электронных протоколов в округе № 87 лидирует Василий Вирастюк от партии «Слуга народа» — 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко от партии «За будущее» — 29,52%. А «свободовец» Руслан Кошулинский находится на третьей позиции — 28,83%.

Напомним, 31 марта кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк заявил о фальсификации и вбросах со стороны своих оппонентов. Он заявил, что комиссия должна открыто и честно пересчитывать голоса.