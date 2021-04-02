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Ракурс
Магнитные бури. Фото: IStock

Магнитные бури в апреле — когда разбушуются и как пережить (ИНФОГРАФИКА)

2 апр 2021, 10:24
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Магнитные бури в апреле 2021 года будут преимущественно слабыми и малозаметными, но на два дня в Украину придет длительная и сильная магнитная буря.

Ближайшая магнитная буря 8−10 апреля начнется как умеренная, но 10 апреля наберите сил. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Сообщается, что вторая буря займет всего два дня, однако поразит своей мощью. Она начнется 16 апреля с возмущения магнитосферы «красного» уровня (5 из 10 баллов), а до 17-го апреля ее активность упадет до 4 баллов.

Календарь магнитных возмущений на апрель 2021 года выглядит следующим образом:

  • 8−9 апреля — 4 балла;
  • 10 апреля — 5 баллов;
  • 16 апреля — 5 балла
  • 17 апреля — 4 баллов.

Отметим, что последствия от магнитной активности остро ощущают на себе метеочувствительные и пожилые люди, обладатели хронических заболеваний, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время магнитной активности может наблюдаться цельный перечень симптомов, таких как обострение хронических заболеваний, головные боли, головокружение, повышение давления, тахикардия, проблемы с сосудами, боли в спине и мышцах, суставах, тошнота, апатия, бессонница или наоборот, сонливость, раздражительность, чувство тревоги.

Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться основных правил здорового образа жизни:


  • высыпаться;
  • соблюдать распорядок дня;
  • гулять на свежем воздухе (избегая прямых лучей солнца);
  • отказаться от тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;
  • пить травяные чаи;
  • выпивать не менее двух литров воды в день;
  • тем, кто страдает от хронических заболеваний, — ограничить физические нагрузки и иметь необходимые лекарственные средства под рукой.

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь различную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои.

Напомним, ранее мы сообщали, что в марте состоялась только одна мощная магнитная буря.

Источник: Ракурс


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