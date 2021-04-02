Магнітна буря. Фото: Istock

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Магнітні бурі у квітні 2021 року будуть переважно слабкими та малопомітними, але лише на два дні в Україну прийде тривала та сильна магнітна буря.

Найближча магнітна буря 8−10 квітня розпочнеться як помірна, але 10 квітня набере сил. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.





Повідомляється, що друга буря займе лише два дні, однак вразить своєю потужністю. Вона розпочнеться 16 квітня з обурення магнітосфери «червоного» рівня (5 з 10 балів), а до 17-го квітня її активність впаде до 4 балів.

Календар магнітних збурень на квітень 2021 року виглядає таким чином:

8−9 квітня — 4 бали;

10 квітня — 5 балів;

16 квітня — 5 бали;

17 квітня — 4 балів.

Зауважимо, що наслідки від магнітної активності найгостріше відчувають на собі метеочутливі та літні люди, власники хронічних захворювань, люди із серцево-судинними захворюваннями. Під час магнітної активності може спостерігатися цільний перелік симптомів, таких як загострення хронічних захворювань, головні болі, запаморочення, підняття тиску, тахікардія, проблеми із судинами, біль у спині та м’язах, суглобах, нудота, апатія, безсоння або навпаки, сонливість, дратівливість, відчуття тривоги.

Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя:

висипатися;

дотримуватися розпорядку дня;

гуляти на свіжому повітрі (уникаючи прямих променів сонця);

відмовитися від важкої та жирної їжі, кави й алкоголю;

пити трав’яні чаї;

випивати не менше двох літрів води на день;

тим, хто страждає від хронічних захворювань, — обмежити фізичні навантаження й мати необхідні лікарські засоби під рукою.

Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох діб і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв’язку, викликають технічні збої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в березні відбулася лише одна потужна магнітна буря.