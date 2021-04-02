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Найближча магнітна буря 8−10 квітня розпочнеться як помірна, але 10 квітня набере сил. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.
Магнітна буря. Фото: Istock
Магнітні бурі у квітні — коли вируватимуть та як пережити (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152645-magnitni-buri-u-kvitni-koly-vyruvatymut-ta-yak-perejyty-infografika.htmlРакурс
Магнітні бурі у квітні 2021 року будуть переважно слабкими та малопомітними, але лише на два дні в Україну прийде тривала та сильна магнітна буря.
Найближча магнітна буря 8−10 квітня розпочнеться як помірна, але 10 квітня набере сил. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.
Повідомляється, що друга буря займе лише два дні, однак вразить своєю потужністю. Вона розпочнеться 16 квітня з обурення магнітосфери «червоного» рівня (5 з 10 балів), а до 17-го квітня її активність впаде до 4 балів.
Календар магнітних збурень на квітень 2021 року виглядає таким чином:
- 8−9 квітня — 4 бали;
- 10 квітня — 5 балів;
- 16 квітня — 5 бали;
- 17 квітня — 4 балів.
Зауважимо, що наслідки від магнітної активності найгостріше відчувають на собі метеочутливі та літні люди, власники хронічних захворювань, люди із серцево-судинними захворюваннями. Під час магнітної активності може спостерігатися цільний перелік симптомів, таких як загострення хронічних захворювань, головні болі, запаморочення, підняття тиску, тахікардія, проблеми із судинами, біль у спині та м’язах, суглобах, нудота, апатія, безсоння або навпаки, сонливість, дратівливість, відчуття тривоги.
Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя:
- висипатися;
- дотримуватися розпорядку дня;
- гуляти на свіжому повітрі (уникаючи прямих променів сонця);
- відмовитися від важкої та жирної їжі, кави й алкоголю;
- пити трав’яні чаї;
- випивати не менше двох літрів води на день;
- тим, хто страждає від хронічних захворювань, — обмежити фізичні навантаження й мати необхідні лікарські засоби під рукою.
Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох діб і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв’язку, викликають технічні збої.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в березні відбулася лише одна потужна магнітна буря.
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