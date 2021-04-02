«Слуги» ініціювали перерахунок ще на 16 дільницях Прикарпаття. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n152646-sluga-narodu-iniciuvala-pererahunok-golosiv-sche-na-16-dilnycyah-prykarpattya.html

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«Слуга народу» ініціювала перерахунок голосів ще на 16 виборчих дільницях на Прикарпатті.

Депутати від партії «Слуга народу» в ніч на п’ятницю заявили про виявлення ознак фальсифікації під час підрахунку голосів на одній із виборчих дільниць Прикарпаття. Зокрема, під час перерахунку за кандидата Шевченка Олександра було виявлено на 100 бюлетенів менше, ніж у протоколі ДВК. Тому вирішено перерахувати голоси ще на 16 дільницях. Про це заявив кандидат у народні депутати в окрузі № 87 від «Слуги народу» Василь Вірастюк, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами очільника партії Олександра Корнієнка, депутати від їхньої політсили подали заяву правоохоронцям у зв’язку з виявленням маніпуляцій з боку окремих членів комісії на засіданні Окружної виборчої комісії 87-го округу 2 квітня під час повторного перерахунку голосів на виборчій дільниці № 261030, унаслідок чого ОВК визнала голосування на дільниці недійсним.

Корнієнко переконує, що «Слуга народу» не має завдання «протягнути» свого кандидата за всяку ціну, а хоче отримати реальні результати голосування.

Тим часом рух «Чесно» зазначає, що на одній із дільниць виборчого округу № 87 в Івано-Франківській області, де перемагав кандидат від «За майбутнє" Олександр Шевченко, вибори визнали недійсними. Причина визнання виборів недійсними — проблема із заявами та голосуванням на дому. Крім того, пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка.

Як відомо, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради.

За інформацією Центральної виборчої комісії, після підрахунку 90,59% електронних протоколів в окрузі № 87 лідирує Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» — 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко від партії «За майбутнє" — 29,52%. А «свободівець» Руслан Кошулинський перебуває на третій позиції — 28,83%.

Нагадаємо, 31 березня кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів. Він заявив, що комісія мусить відкрито та чесно перераховувати голоси.